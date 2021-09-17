Федерация фехтования инвалидов-колясочников Азербайджана провела торжественное мероприятие с участием гази Карабахской войны (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Федерация фехтования инвалидов-колясочников Азербайджана провела торжественное мероприятие, посвященное старту "Кубка Победа" (Zəfər Kuboku) с участием гази Карабахской войны, сообщает Trend Life.

В мероприятии приняли участие представители государственных структур и спортивных федераций, чемпионы XVII Летних Параолимпийских игр в Токио, гази Карабахской войны.

На открытии прозвучал гимн Азербайджана, минутой молчания была почтена память шехидов Карабахской войны.

Первый вице-президент Федерации фехтования инвалидов-колясочников Азербайджана Асаф Меликов отметил, что с начала Отечественной войны коллектив федерации постоянно поддерживал семьи шехидов и гази, а с апреля этого года проводил акции социально-психологической и юридической помощи, также стал привлекать к параолимпийскому движению гази Отечественной войны. Мероприятия были проведены при поддержке Главного управления молодежи и спорта Баку и районных организаций, состоялись встречи с сотнями гази Карабахской войны для привлечения их к занятию фехтованием.

"Наша главная цель создать команду фехтовальщиков из гази Карабахской войны для подготовки их к участию в Летних Паралимпийских играх в Париже, которые пройдут в 2024 году. В ноябре этого года пройдет Zəfər Kuboku с участием гази Карабахской войны, финал которого приурочен ко Дню Победы – 8 ноября. Хотелось бы отметить большой успех наших паралимпийцев в Токио (19 наград – 14 золотых, 1 серебряная и 4 бронзовые медали), которые являются примером для многих своей силой воли и верой в победу", – сказал Асаф Меликов, который сам является ветераном Первой Карабахской войны.

Заведующий отделом Министерства молодежи и спорта, олимпийский чемпион Фарид Мансуров отметил значимость инициативы Федерации фехтования инвалидов-колясочников в деле привлечения в паралимпийскому движению гази Карабахской войны.

"В 44-дневной Отечественной войне наши доблестные воины во главе с Верховным Главнокомандующим, Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым освободили наши земли. Среди героев немало спортсменов. Вечная слава отважным сыновьям Азербайджана! Светлая память шехидам! Государством уделяется особое внимание развитию спорта, наши спортсмены добиваются успехов на международной арене. Спорт является одним из прекрасных средств реабилитации, и паралимпийское движение показало насколько это эффективно. Наши паралимпийцы написали историю в Токио. Желаю всем успехов!" – сказал Фарид Мансуров.

Начальник Управления молодежи и спорта города Баку Рагиф Аббасов отметил, что приближается славная историческая дата Победы в Отечественной войне – 8 ноября.

"Победа вписана золотыми буквами в славную историю Азербайджана. В многочисленных встречах с гази Карабахской войны мы призывали активнее подключаться к паралимпийскому движению, и так же, как добились Победы в Отечественной войне, завоевывать высшие награды международных первенств. В Токио наши паралимпийцы показали исторический результат, и в общекомандном зачете Азербайджан занял 10-е место среди 163 стран, что также является большой победой. Вместе мы планируем реализацию различных проектов для развития паралимпийского движения в Баку и регионах страны", – отметил Рагиф Аббасов.

Выступившие проректор Азербайджанской государственной академии физической культуры и спорта Тахмина Тагизаде, герой Отечественной войны, кавалер медалей "За освобождение города Шуша", "Отважный воин" и "Участник Отечественной войны" лейтенант Мобил Ахмедзаде, представитель НОК Мехман Керимов и руководитель Caspian Tech Вюсал Мамедов отметили важность проводимых мероприятий в деле развития паралимпийского движения в стране, пожелали удачи в международных соревнованиях.

Гостям была представлена концертная программа и показательные выступления с участием паралимпийцев.

Один из тех, кто стал новым членом Федерации фехтования инвалидов-колясочников, – 24-летний гази Отечественной войны Орхан Мамедов, награжденный медалями "За освобождение Физули", "За освобождение Джебраила, "За освобождение Ходжавенда", "Участник Отечественной войны": "Надо двигаться вперед, и так же, как добились победы в 44-дневной войне, постараюсь завоевать Zəfər Kuboku, а впоследствии представить Азербайджан на Играх в Париже, поднимать флаг на международной арене".

Абдулбагир Абдуллаев занимается фехтованием с 2018 года: "Пусть никто из людей с физическими ограничениями не падает духом, надо подключаться к паралимпийскому движению и стремиться занимать свое достойное место в жизни".

Чемпион XVII Летних Параолимпийских игр в Токио по легкой атлетике Эльвин Астанов (F53 – толкание ядра), побивший мировой рекорд с результатом 8,77 метра: "Для меня было большой гордостью, когда завоевал золотую медаль и флаг Азербайджана развевался в Токио, звучал наш гимн. Желаю всем испытать эти чувства! Надо стараться и уверенно идти к поставленной цели, не замыкаться в своих физических ограничениях, принимать активное участие в паралимпийском движении, для развития которого в стране созданы все условия. Благодарю всех за поддержку и желаю новых побед!".

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Вугар Иманов)