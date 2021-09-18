Троюродный брат Нурмагомедова боец Завуров завершает карьеру
Троюродный брат бывшего чемпиона мира по версии Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Шамиль Завуров завершил спортивную карьеру. Об этом он заявил журналистам после боя на турнире памяти Абдулманапа Нурмагомедова в Москве.
Завуров проиграл Нариману Аббасову в первом раунде техническим нокаутом.
"Да я завершаю карьеру так. Но ничего, сегодня Нариман был сильнее", - сказал Завуров.
Завурову 37 лет, на его счету 40 побед, семь поражений и одна ничья в смешанных единоборствах.
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