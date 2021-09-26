"Арсенал" обыграл "Тоттенхэм" в матче чемпионата Англии по футболу

"Арсенал" со счетом 3:1 одержал домашнюю победу в матче шестого тура чемпионата Англии по футболу с "Тоттенхэмом", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В составе победителей голы забили Эмил Смит-Роу (12-я минута), Пьер-Эмерик Обамеянг (27) и Букайо Сака (34). Сака стал самым молодым игроком, который забил гол и отдал результативную передачу в дерби Северного Лондона, в день матча с "Тоттенхэмом" ему исполнилось 20 лет и 21 день. Предыдущее достижение принадлежало испанцу Сеску Фабрегасу. У "Тоттенхэма" на 79-й минуте отличился Сон Хын Мин.

Команды провели между собой 190-й матч. "Арсенал" одержал 79-ю победу. В 60 встречах сильнее был "Тоттенхэм", 51 матч завершился вничью.

"Арсенал" в турнирной таблице Английской премьер-лиги поднялся на 10-е место, в активе команды 9 очков, "Тоттенхэм" опустился на 11-ю строчку, команда также набрала 9 очков, однако находится ниже по дополнительным показателям.

В следующем туре "Арсенал" в гостях встретится с "Брайтоном" 2 октября. "Тоттенхэм" на следующий день примет "Астон Виллу", до этого команда 30 сентября встретится со словенской "Мурой" во втором туре группового этапа Лиги конференций.