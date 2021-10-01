"Карабах" с крупным счетом победил "Омонию"
БАКУ /Trend/ - На Кипре завершился матч между командами «Омония» и «Карабах» в рамках группового этапа Лиги конференций УЕФА.
В матче, прошедшем на стадионе GSP в Никосии, агдамский клуб обыграл своего соперника со счетом 4:1.
Голы забили: "Карабах" - Кади Борхес (52-я минута;90+4), Рамиль Шейдаев (73-й), Максим Медведев (79-й) и Ян Летсикс (40-й) из «Омонии».
Матч судил шотландский рефери Бобби Мэдден.
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