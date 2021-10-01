"Карабах" с крупным счетом победил "Омонию"

БАКУ /Trend/ - На Кипре завершился матч между командами «Омония» и «Карабах» в рамках группового этапа Лиги конференций УЕФА.

В матче, прошедшем на стадионе GSP в Никосии, агдамский клуб обыграл своего соперника со счетом 4:1.

Голы забили: "Карабах" - Кади Борхес (52-я минута;90+4), Рамиль Шейдаев (73-й), Максим Медведев (79-й) и Ян Летсикс (40-й) из «Омонии».

Матч судил шотландский рефери Бобби Мэдден.