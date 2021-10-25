Дубль Суареса принес "Атлетико" ничью в матче чемпионата Испании
"Атлетико" на выезде со счетом 2:2 сыграл вничью с клубом "Реал Сосьедад" в матче десятого тура чемпионата Испании по футболу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
В составе хозяев мячи забили Александр Сёрлот (7-я минута) и Александер Исак (48), у гостей дублем отметился Луис Суарес (61, 77). Второй мяч уругваец забил с пенальти.
"Реал Сосьедад" продлил беспроигрышную серию в чемпионате страны до девяти матчей, в турнирной таблице клуб вышел на первое место, набрав после десяти матчей 21 очко. Мадридский "Реал", набрав 20 очков, идет на второй строчке после девяти матчей. "Атлетико" располагается на четвертом месте, у клуба 18 очков в девяти играх.
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