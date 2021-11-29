Сегодня станет известен обладатель "Золотого мяча" 2021 года

Спорт 29 ноября 2021 06:49 (UTC+04:00)
Сегодня станет известен обладатель "Золотого мяча" 2021 года

Лучший футболист мира 2021 года, обладатель награды "Золотой мяч", которую вручает французский журнал France Football, будет объявлен 29 ноября. Церемония награждения пройдет в парижском театре "Шатле" и начнется в 23:30, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Премия "Золотой мяч" вручается ежегодно с 1956 года, церемония в 2020 году была отменена в связи с пандемией коронавируса. С 1956 по 2006 год вручение награды проходило путем голосования между футбольными журналистами, с 2007 года право голоса получили тренеры и капитаны национальных сборных. В этом году в голосовании примут участие 30 номинантов и 180 журналистов. С 2010 года "Золотой мяч" вручался совместно с Международной федерацией футбола (ФИФА), c 2016 года France Football вручает награду отдельно, в то время как ФИФА учредила собственную награду лучшему игроку года, в этот раз ее обладатель станет известен 17 января 2022 года.

В ходе церемонии в "Шатле" станут известны обладатели еще трех наград. Будет объявлена лучшая футболистка мира, которой также вручат "Золотой мяч", кроме того, станут известны обладатели награды "Трофей Копа" (лучший футболист мира в возрасте до 21 года) и приза имени Льва Яшина лучшему вратарю мира. Награды лучшим футболисткам и игрокам до 21 года вручаются с 2018 года, приз имени Льва Яшина был утвержден в 2019 году. Премия названа в честь советского голкипера Льва Яшина, который является единственным вратарем в истории, получившим "Золотой мяч".

В число номинантов на "Золотой мяч" входят 30 футболистов: Сесар Аспиликуэта ("Челси", Англия); Николо Барелла ("Интер", Италия); Карим Бензема ("Реал", Испания); Леонардо Бонуччи ("Ювентус", Италия); Кевин де Брёйне ("Манчестер Сити", Англия); Джорджо Кьеллини ("Ювентус", Италия); Криштиану Роналду ("Манчестер Юнайтед", Англия); Браим Диас ("Реал", Испания); Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ, Франция); Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед"); Фил Фоден ("Манчестер Сити"); Эрлинг Холанд ("Боруссия", Германия); Жоржиньо ("Челси", Англия); Гарри Кейн ("Тоттенхэм", Англия); Н'Голо Канте ("Челси", Англия), Симон Кьер ("Милан", Италия), Роберт Левандовский ("Бавария", Германия); Ромелу Лукаку ("Челси", Англия); Рияд Махрез ("Манчестер Сити"); Лаутаро Мартинес ("Интер", Италия); Килиан Мбаппе (ПСЖ, Франция); Лионель Месси (ПСЖ, Франция); Лука Модрич ("Реал", Испания), Жерар Морено ("Вильярреал", Испания), Мейсон Маунт ("Челси", Англия), Неймар (ПСЖ, Франция); Педри ("Барселона", Испания); Мохаммед Салах ("Ливерпуль", Англия); Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити", Англия); Луис Суарес ("Атлетико", Испания).

На звание лучшей футболистки мира претендуют 20 игроков: Мари-Антуанетта Катото (ПСЖ, Франция), Стина Блакстениус ("Хеккен", Швеция), Магдалена Эрикссон ("Челси", Англия), Саманта Керр ("Челси", Англия), Алексия Путельяс ("Барселона", Испания), Венди Ренард ("Лион", Франция), Саманта Мьюис ("Норт Каролина Кураж", США), Перниль Хардер ("Челси", Англия), Вивианне Мидема ("Арсенал", Англия), Сандра Паньос ("Барселона", Испания), Лике Мартенс ("Барселона", Испания), Джесси Флеминг ("Челси", Англия), Айрин Паредес ("Барселона", Испания), Эшли Лоуренс (ПСЖ, Франция), Кристин Синклер ("Портленд Торнс", США), Эллен Уайт ("Манчестер Сити", Англия), Кристиана Эндлер ("Лион", Франция), Дженифер Хермосо ("Барселона", Испания), Фрэн Кирби ("Челси", Англия), Кадидиату Диани (ПСЖ, Франция).

Тибо Куртуа ("Реал", Испания), Джанлуиджи Доннарумма, Кейлор Навас (оба - ПСЖ, Франция), Эдерсон ("Манчестер Сити", Англия), Самир Ханданович ("Интер", Италия), Эмилиано Мартинес ("Астон Вилла", Англия), Эдуар Менди ("Челси", Англия), Мануэль Нойер ("Бавария", Германия), Ян Облак ("Атлетико", Испания) и Каспер Шмейхель ("Лестер", Англия) попали в список номинантов на приз лучшему вратарю. Награду лучшего футболиста до 21 года разыграют Мейсон Гринвуд ("Манчестер Юнайтед", Англия) Букайо Сака ("Арсенал", Англия), Педри ("Барселона", Испания), Джереми Доку ("Ренн", Франция), Райан Гравенберх ("Аякс", Нидерланды), Джамал Мусиала ("Бавария", Германия), Флориан Вирц ("Байер", Германия), Джуд Беллингем ("Боруссия" Д, Германия), Джованни Рейна ("Боруссия" Д, Германия) и Нуно Мендес (ПСЖ, Франция).

Рекордсмены по количеству наград

Чаще всех награду "Золотой мяч" получал аргентинский нападающий Месси, он становился обладателем приза шесть раз (2009, 2010, 2011, 2012, 2015 и 2019). В 2021 году Месси в составе сборной Аргентины стал победителем Кубка Америки, выиграл Кубок Испании в составе "Барселоны", также форвард с 30 голами стал лучшим бомбардиром чемпионата страны. Месси 34 года, он выступал за "Барселону" с 2003 по 2021 год, в августе футболист подписал контракт с ПСЖ на два года. В текущем сезоне аргентинский нападающий провел за ПСЖ 11 матчей, забив четыре гола и отдав четыре результативные передачи.

Вторым по числу наград идет португальский форвард Роналду, ему вручали "Золотой мяч" пять раз (2008, 2013, 2014, 2016, 2017). В 2021 году нападающий в составе "Ювентуса" стал обладателем Кубка Италии, а также лучшим бомбардиром чемпионата Италии, забив 29 голов. Вместе с нападающим сборная Португалии дошла до 1/8 финала чемпионата Европы, проиграв на этой стадии команде Бельгии со счетом 0:1. Роналду 36 лет, в конце августа он подписал двухлетнее соглашение с "Манчестер Юнайтед", ранее нападающий также играл за "Ювентус", испанский "Реал" и португальский "Спортинг".

Третьими по количеству наград идут француз Мишель Платини и нидерландцы Йохан Кройф и Марко Ван Бастен. Эти игроки получали "Золотой Мяч" по три раза. Платини становился обладателем приза в 1983, 1984 и 1985 годах, дважды занимал третье место в голосовании (1977, 1980). Кройф выигрывал награду в 1971, 1973, 1974 годах и становился третьим в 1975 году, Ван Бастен становился лучшим футболистом мира в 1988, 1989 и 1992 годах.

Что касается нынешних претендентов, много предпочтений на стороне нападающего "Баварии" Левандовского. Существует мнение, что именно польский форвард должен был получить "Золотой мяч" в 2020 году. По итогам сезона-2020/21 Левандовский получил "Золотую бутсу", став лучшим бомбардиром национальных европейских лиг, он забил 41 гол в 29 матчах. В сезоне-2019/20 Левандовский в составе "Баварии" оформил требл - команда выиграла чемпионат и кубок Германии, а также Лигу чемпионов.

В 2021 году "Бавария" вместе с Левандовским выиграла чемпионат и суперкубок Германии. В составе сборной Польши форвард не смог выйти из группы на чемпионате Европы. Левандовскому 33 года, он выступает за "Баварию" с 2014 года. Ранее форвард играл за дортмундскую "Боруссию", польские "Лех", "Знич", "Легию - 2" и "Дельту".

Последняя церемония вручения "Золотого мяча" состоялась в 2019 году. Лучшим футболистом стал Месси, а лучшей футболисткой была признана американка Меган Рапино ("Лион", Франция). Лучшим игроком до 21 года стал нидерландец Маттейс де Лигт ("Аякс", Нидерланды - "Ювентус", Италия). Приз имени Льва Яшина получил голкипер "Ливерпуля" Алиссон.

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