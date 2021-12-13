Определился соперник "Карабаха" в Лиги конференций по футболу

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня в Ньоне (Швейцария) прошла жеребьевка стыковых матчей Лиги конференций по футболу, сообщает Trend Life.

Соперником азербайджанского клуба "Карабах" (Агдам), который был сеяным во время жеребьевки, стал Марсель (Франция). Первый матч пройдет 17 февраля в гостях, ответный – 24 февраля в Баку.

Напомним, что "Карабах" стал первым клубом в истории азербайджанского футбола, который вышел в плей-офф этап еврокубков.

Другие пары:

ПСВ (Нидерланды) – Маккаби (Тель-Авивь, Израиль)

Фенербахче (Турция) – Славия (Прага, Чехия)

Мидтюлланд (Дания) – ПАОК (Греция)

Лестер (Англия) – Рандерс (Дания)

Селтик (Шотландия) – Бодо-Глимт (Норвегия)

Спарта (Прага, Чехия) – Партизан (Сербия)

Рапид (Австрия) – Тоттенхэм (Англия) или Витесс (Нидерланды)

Победители стыковых игр выйдут в 1/8 финала, матчи которого пройдут в марте.

(Автор: Вугар Иманов)