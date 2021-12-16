Серхио Агуэро завершил карьеру

Аргентинский форвард испанской "Барселоны" Серхио Агуэро объявил о завершении карьеры футболиста из-за проблем с сердцем, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

"Я решил прекратить профессиональную карьеру. Это очень тяжелый момент", - сказал спортсмен.

Он подчеркнул, что принял решение уйти из спорта 10 дней назад. Агуэро отметил, что очень горд своей карьерой.

"Сейчас чувствую себя нормально. Очевидно, что первые две недели были очень трудными. Когда мне сделали первый физический тест, медицинский персонал сказал мне, что есть очень большая вероятность того, что не смогу продолжать играть. До сих пор обдумываю это. Потом они мне позвонили и сказали, что все окончательно решено. Сейчас я в порядке, но это было трудно", - добавил футболист.

30 октября аргентинец почувствовал боли в груди во время матча и был заменен. А в ноябре стало известно, что Агуэро пропустит три матча.