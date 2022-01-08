Джокович обратился к болельщикам из изоляции в Австралии

Сербский теннисист Новак Джокович в историях своего Instagram обратился к фанатам из изоляции в Австралии, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

«Спасибо вам, люди со всем мира, за вашу постоянную поддержку. Я ее чувствую и очень ценю», — написал сербский спортсмен.

Ранее организаторы Открытого чемпионата Австралии сообщили, что не допустят на турнир игроков, которые не привились от коронавируса. Джокович же неоднократно говорил о настороженном отношении к вакцинации. Официально серб до сих пор не раскрыл свой статус вакцинации и, предполагается, что он не прививался.

Джокович — первая ракетка мира в одиночном разряде. Рекордсмен по количеству недель на первой строчке рейтинга ATP. Рекордсмен по количеству сезонов, завершенных в статусе первой ракетки мира (7). Победитель 20 турниров Большого шлема в одиночном разряде.