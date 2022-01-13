"Интер" победил "Ювентус" и завоевал Суперкубок Италии

На сталионе «Джузеппе Меацца» в Милане «Интер» выиграл у «Ювентуса» в финале Суперкубка Италии. Победитель в матче определился в дополнительное время, передает Trend со ссылкой на Матч.

В первом тайме команды обменялись голами. Сначала туринцы вышли вперед - отличился Вестон Маккени, а затем Лаутаро Мартинес сравнял счет.

Победный гол был оформлен уже на исходе дополнительного времени, решающий мяч оформил Алексис Санчес.