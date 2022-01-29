Сборная Перу победила Колумбию в отборочном матче ЧМ-2022

Сборные Колумбии и Перу провели матч в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2022. Гости победили во встрече с минимальным счетом, передает Trend со ссылкой на Матч.

Единственный мяч в матче забил Эдисон Флорес.

Перу находится на четвертом месте в отборочной группе Южной Америки, Колумбия занимает шестую строчку.

Напрямую путевку в финальную часть ЧМ-2022 получат четыре сборные от Южной Америки. Сборной, занявшей итоговое пятое место, предстоит участие в стыковом матче за право отправиться в Катар.