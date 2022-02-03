МОК утвердил предварительную программу Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе

Международный олимпийский комитет (МОК) включил 28 видов спорта в предварительную программу летних Игр 2028 года в Лос-Анджелесе. Решение было принято на сессии МОК, которая проходит в четверг, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

МОК согласился с предложением комиссии по олимпийской программе, которое прежде получило поддержку исполкома организации. В число 28 видов спорта включены скейтбординг, серфинг и скалолазание, которые дебютировали на Играх в Токио в 2021 году.

Бокс, тяжелая атлетика и современное пятиборье пока остаются в листе ожидания, международным федерациям необходимо завершить реформы, чтобы сохранить место в олимпийской программе.

В 2023 году оргкомитет Игр в Лос-Анджелесе может предложить дополнительные виды спорта для включения в программу, окончательно она будет утверждена в декабре 2024 года.