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Месси установил новый рекорд ЛЧ, обойдя Роналду

Спорт Материалы 26 октября 2022 01:27 (UTC +04:00)
Месси установил новый рекорд ЛЧ, обойдя Роналду

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«ПСЖ» на своем поле во вторник обыграл «Маккаби» в матче 5‑го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча квартета Н завершилась со счетом 7:2, передает Trend со ссылкой на Матч.

В составе парижан дважды отличился Лионель Месси. Аргентинец второй мяч забил ударом из-за пределов штрафной площади. Для Месси это был 23-й гол в Лиге чемпионов из-за пределов штрафной за карьеру. По этому показателю он обошел португальца Криштиану Роналду, у которого 22 таких гола.

После пяти туров «ПСЖ» досрочно вышел в плей‑офф турнира.

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