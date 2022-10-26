Месси установил новый рекорд ЛЧ, обойдя Роналду

«ПСЖ» на своем поле во вторник обыграл «Маккаби» в матче 5‑го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча квартета Н завершилась со счетом 7:2, передает Trend со ссылкой на Матч.

В составе парижан дважды отличился Лионель Месси. Аргентинец второй мяч забил ударом из-за пределов штрафной площади. Для Месси это был 23-й гол в Лиге чемпионов из-за пределов штрафной за карьеру. По этому показателю он обошел португальца Криштиану Роналду, у которого 22 таких гола.

После пяти туров «ПСЖ» досрочно вышел в плей‑офф турнира.