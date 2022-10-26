«Реал» проиграл «РБ Лейпцигу» в Лиге чемпионов, потерпев первое поражение в сезоне

Мадридский «Реал» во вторник в гостях проиграл «РБ Лейпцигу» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча закончилась со счетом 3:2 в пользу немецкой команды, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

В составе победителей голами отметились Йошко Гвардиол, Кристофер Нкунку, Тимо Вернер. У «сливочных» мячи забили Винисиус Жуниор и Родриго с пенальти.

Это первое поражение «Реала» на групповом этапе ЛЧ и в сезоне в целом. В чемпионате Испании подопечные Карло Анчелотти выиграли десять матчей и один раз сыграли вничью.

В параллельном матче шотландский «Селтик» сыграл вничью с украинским «Шахтером» (1:1). После пяти туров «Реал» с десятью очками возглавляет группу F. На второй строчке с девятью баллами идет «РБ Лейпциг», на третьей с шестью очками — «Шахтер». Замыкает турнирную таблицу квартета «Селтик», у которого в активе два очка.

В следующем туре «Реал» на своем поле сыграет с «Селтиком», а немецкий клуб отправится в гости к «Шахтеру».