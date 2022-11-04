«Рома» одержала волевую победу над «Лудогорцем» и вышла в стыковые матчи ЛЕ

Завершился матч шестого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА сезона-2022/2023, в котором встречались «Рома» и «Лудогорец». Встреча, прошедшая на стадионе «Олимпико» в Риме, завершилась победой «Ромы» со счетом 3:1, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

Счет был открыт под занавес первой половины матча - отличился бразильский нападающий гостевой команды Рик. Во втором тайме полузащитник «Ромы» Лоренцо Пеллегрини реализовал два пенальти. На 77-й минуте хавбек «Лудогорца» Нонато сравнял счет, но взятие ворот было отменено из-за фола в атаке. На 85-й минуте полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло забил третий мяч своей команды и установил окончательный счет.

Таким образом, «Рома», набравшая 10 очков, завяло второе место в группе С и вышла в стыковые матчи. «Лудогорец» расположился на третьем месте, набрав семь баллов. Клуб из Болгарии продолжит выступление в плей-офф Лиги конференций.