Теннисист Джокович вышел в финал турнира Masters в Париже

Сербский теннисист Новак Джокович обыграл в субботу грека Стефаноса Циципаса в полуфинальном матче турнира серии Masters, который проходит в Париже, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Результат игры - 6:2, 3:6, 7:6 (6:4). Соперники провели на корте 2 часа 22 минуты.

Джокович занимает седьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Циципас - пятое.

В финале действующий победитель турнира Джокович сыграет с норвежцем Хольгером Руне (18 место рейтинга).

Серия Masters ATP объединяет девять ежегодных турниров и является второй по престижности после серии турниров Большого шлема. Победитель каждого турнира получает 1000 очков в зачет рейтинга ATP. Призовой фонд соревнования во Франции составляет более 5,4 млн евро.