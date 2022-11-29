Роналду эмоционально отреагировал на выход Португалии в плей-офф ЧМ-2022

Нападающий Криштиану Роналду эмоционально отреагировал на выход сборной Португалии в плей-офф чемпионата мира — 2022 в Катаре, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

Национальная португальская команда досрочно обеспечила себе выход в плей-офф после двух туров после того, как одержала две победы — над Ганой (3:2) и над Уругваем (2:0).

«Мы в 1/8 финала чемпионата мира! Отличная работа, команда! В матче против высококлассного соперника мы подтвердили свою силу и свой уровень. Мы в борьбе, и наша мечта еще жива! Вперед, Португалия!» — написал Роналду в соцсети.

Игра, прошедшая 28 ноября на арене «Лусаил Айконик» в городе Лусаил, завершилась со счетом 2:0 в пользу португальцев.

Автором дубля стал Бруну Фернандеш. Первый раз он поразил ворота соперников на 54-й минуте. Изначально гол был записан на капитана команды Португалии Криштиану Роналду, однако затем стало ясно, что он коснулся мяча после удара Фернандеша разве что только кончиками волос. Второй гол герой встречи забил с пенальти на третьей добавленной к основному времени матча минуте.