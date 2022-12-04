Жиру обошел Анри и стал лучшим бомбардиром в истории сборной Франции по футболу

Нападающий итальянского футбольного клуба "Милан" Оливье Жиру в воскресенье обошел Тьерри Анри и стал лучшим бомбардиром в истории сборной Франции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Жиру отличился в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу против команды Польши. Для нападающего этот гол стал 52-м в составе сборной Франции, что позволило ему обойти по этому показателю бывшего форварда национальной команды Анри. В матче первого тура группового этапа турнира против команды Австралии (4:1) Жиру оформил дубль.

Жиру 36 лет, он выступает за "Милан" с июля 2021 года. Вместе с командой игрок в прошлом сезоне стал чемпионом Италии. По ходу карьеры Жиру выступал за французские "Гренобль", "Истр", "Тур" и "Монпелье", а также за английские "Челси" и "Арсенал", в составе которого трижды становился победителем Кубка и Суперкубка Англии. Выступая за "Челси", француз выиграл Лигу чемпионов, Лигу Европы и Кубок Англии. Защищая цвета "Монпелье", форвард стал победителем чемпионата Франции.

Вместе с национальной командой Жиру выиграл чемпионат мира (2018) и стал серебряным призером чемпионата Европы (2016).

Анри 45 лет, он завершил спортивную карьеру в декабре 2014 года, по ходу карьеры игрок выступал за "Арсенал", итальянский "Ювентус", испанскую "Барселону", американский "Нью-Йорк Ред Буллз" и "Монако". Футболист является трехкратным победителем Кубка Англии, дважды побеждал в Суперкубке Англии, чемпионате Англии и Испании, по одному разу выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, чемпионат Франции, Кубок и Суперкубок Испании. За сборную Франции Анри провел 123 матча, в которых забил 51 мяч. Вместе с национальной командой футболист выиграл чемпионат мира (1998), чемпионат Европы (200) и Кубок конфедераций (2003). В 2006 году Анри в составе сборной Франции дошел до финала мирового первенства, где французы уступили команде Италии в серии пенальти.