"Реал" впервые в своей истории сыграл без испанских игроков в основном составе

Накануне «Реал» на выезде проиграл «Вильярреалу» в матче 16‑го тура чемпионата Испании, передает Trend со ссылкой на Матч.

Главный тренер мадридского клуба Карло Анчелотти не выставил на игру в стартовом составе ни одного испанского футболиста, что стало впервые за 121‑летнюю истории клуба.

Тем не менее, некоторые из игроков «Реала» имели испанское гражданство, так как уругваец Феде Вальверде, а также бразильцы Винисиус Жуниор и Милитао имеют двойное гражданство.

В следующем матче «Реал» 21 или 22 января отправится в гости к «Атлетику», точная дата игры будет определена позднее.