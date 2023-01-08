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"Реал" впервые в своей истории сыграл без испанских игроков в основном составе

Спорт Материалы 8 января 2023 09:33 (UTC +04:00)
"Реал" впервые в своей истории сыграл без испанских игроков в основном составе

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Накануне «Реал» на выезде проиграл «Вильярреалу» в матче 16‑го тура чемпионата Испании, передает Trend со ссылкой на Матч.

Главный тренер мадридского клуба Карло Анчелотти не выставил на игру в стартовом составе ни одного испанского футболиста, что стало впервые за 121‑летнюю истории клуба.

Тем не менее, некоторые из игроков «Реала» имели испанское гражданство, так как уругваец Феде Вальверде, а также бразильцы Винисиус Жуниор и Милитао имеют двойное гражданство.

В следующем матче «Реал» 21 или 22 января отправится в гости к «Атлетику», точная дата игры будет определена позднее.

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