«Реал» уступил «Мальорке» и упустил возможность приблизиться к «Барселоне»

Сегодня в рамках 20-го тура испанской Ла Лиги мадридский «Реал» сенсационно в гостях уступил «Мальорке» со счетом 0:1. Единственный гол был забит в начале первого тайма. На 13-й минуте защитник «сливочных» Начо Фернандес срезал мяч в свои ворота, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

В середине второго тайма подопечные Карло Анчелотти получили право на исполнение пенальти. Голкипер «Мальорки» Предраг Райкович сбил Винисиуса в собственной штрафной. К точке подошел Марко Асенсио, но он не смог переиграть сербского вратаря.

Стоит отметить, что пятый раз в этом сезоне в чемпионате Испании место в воротах «Реала» занял украинский голкипер Андрей Лунин. Тибо Куртуа провел матч в запасе.

После 20 туров Ла Лиги «Реал», набрав 45 очков, занимает второе место в турнирной таблице. У идущей на первом месте «Барселоны» 50 набранных очков. Сегодня подопечные Хави проведут свою игру против «Севильи». Матч состоится в 23.00 по московскому времени.

В пяти последних матчах мадридская команда смогла одержать только две победы над «Атлетиком» и «Валенсией».