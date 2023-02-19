«Реал» вырвал победу у «Осасуны» в матче 22 тура чемпионата Испании

Мадридский «Реал» вырвал победу в выездном матче с «Осасуной» в 22-м туре чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «сливочных», передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

На 78-й минуте уругвайский футболист «Реала» Федерико Вальверде вывел свою команду вперед, а на второй добавленной минуте испанец Марко Асенсио установил окончательный счет.

Благодаря этой победе «Реал» набрал 51 очко и тем самым сократил отрыв от лидирующей в турнирной таблице «Барселоны» до пяти балов. Каталонский клуб при этом провел на одну игру меньше. У «Осасуны» 30 очков и десятое место.

В следующем туре «Реал» на своем поле сыграет в мадридском дерби с «Атлетико». «Осасуна» в гостях померится силами с «Севильей».