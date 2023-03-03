«Реал» впервые в сезоне проиграл на своем поле

Мадридский «Реал» потерпел поражение от каталонской «Барселоны» в первом полуфинальном матче Кубка Испании по футболу, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

Встреча, прошедшая на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде, закончилась победой каталонской командой со счетом 1:0. Таким образом, «Реал» потерпел первое поражение в сезоне на своем поле. До этого команда из Мадрида одержала на домашнем стадионе 11 побед. Три матча закончились вничью.

На 26-й минуте защитник королевского клуба Эдер Милитао переправил мяч в свои ворота.

Ответная игра между этими командами состоится 5 апреля на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне.

В параллельном полуфинале первый матч между собой провели «Осасуна» и «Атлетик» из Бильбао. Победу одержали футболисты «Осасуны».