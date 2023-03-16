Тренер «Реала» Анчелотти назвал команду, с которой он хочет сыграть в финале ЛЧ

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением о возможном противостоянии против итальянского «Милана» в 1/4 финала Лиги чемпионов, передает Sky Sports, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

«Не знаю, это было бы интересно. В идеале было бы встретиться в финале. И болельщики «Милана» тоже были бы рады видеть нас в Стамбуле», - сказал Анчелотти.

В последний игровой день путевки в 1/4 финала Лиги чемпионов завоевали итальянский «Наполи», который обыграл немецкий «Айнтрахт» и мадридский «Реал», переигравший английский «Ливерпуль».

Также в 1/4 финала пробились итальянские «Милан» и «Интер», английские «Манчестер Сити» и «Челси», немецкая «Бавария», а также португальская «Бенфика».