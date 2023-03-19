Месси в начале апреля проведет переговоры с «Аль-Хилялем»

Аргентинский нападающий французского «ПСЖ» Лионель Месси и его окружение в начале апреля проведут встречу с клубом «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии. Об этом сообщает журналист Руди Галетти в своем Twitter, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации источника, целью встречи являются переговоры по возможному переходу Месси в состав саудовского клуба.

При этом в СМИ появилась информация, что приоритетом для Месси стало возвращение в «Барселону», которую он покинул летом 2020 года.

Также сообщалось, что «ПСЖ» и Месси до сих пор не могут договориться об условиях продления контракта игрока, который завершается летом 2023 года.