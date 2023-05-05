Глава Бразильской конфедерации футбола назвал фаворита на пост тренера сборной

Президент Бразильской конфедерации футбола (CBF) Эдналдо Родригес рассказал, что наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти является фаворитом на пост тренера сборной Бразилии, передает журналист Фабрицио Романо в соцсетях, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

«Я не говорю, что у Анчелотти есть предложение от нас, но мы выясняем, хочет ли он перейти. Нет смысла скрывать: Анчелотти - наш фаворит», - сказал Родригес.

Сборная Бразилии осталась без главного тренера после вылета в четвертьфинале чемпионата мира — 2022 от сборной Хорватии в серии пенальти.