Спаллетти может уйти из «Наполи» из-за отношения президента клуба

Тренер Лучано Спаллетти недоволен отношением к нему со стороны президента «Наполи». Об этом сообщает Corriere della Sera, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

Как утверждает источник, главному тренеру не понравилось то, что Аурелио Де Лаурентис уведомил его о продлении контракта на год посредством электронной почты. Наставнику хотелось бы провести личную беседу с руководством и обсудить перспективы.

Одной из тем для встречи мог стать финансовый вопрос. Спаллетти получает меньше, чем другие тренеры ведущих итальянских клубов. Сообщается, что при ухудшении отношений между тренером и президентом «Наполи» может возглавить другой специалист. Это могут быть Антонио Конте, Винченцо Итальяно и Роберто Де Дзерби.