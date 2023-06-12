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Игрок "Манчестер Сити" Родри стал лучшим игроком сезона в ЛЧ

Спорт Материалы 12 июня 2023 00:33 (UTC +04:00)
Игрок "Манчестер Сити" Родри стал лучшим игроком сезона в ЛЧ

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БАКУ /Trend/ - Испанский полузащитник Родри, выступающий за английский футбольный клуб "Манчестер Сити", был признан лучшим игроком сезона-2022/23 в Лиге Чемпионов.

Как передает Trend, об этом сообщила пресс-служба УЕФА.

В финальном матче ЛЧ, который состоялся в субботу, "Манчестер Сити" победил "Интер" со счетом 1:0, где победный гол забил именно Родри. За весь турнир испанец провел 12 матчей и забил 2 гола.

Кроме того, грузинский полузащитник "Наполи" Хвича Кварацхелия был признан лучшим молодым игроком, отличившись 2 голами и 4 результативными передачами в 9 матчах.

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