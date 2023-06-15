Гвардиола поделился бонусом за победу в премьер-лиге с персоналом «Манчестер Сити»

БАКУ /Trend/ - Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился бонусом за победу в Английской премьер-лиге (АПЛ) с другими сотрудниками клуба, включая администраторов, сотрудников службы безопасности, уборщиков и других работников, передает Trend.

Сумма бонуса не разглашается, так как она не указана в контракте Гвардиолы. Однако он также может рассчитывать на призовые, как и звездные игроки клуба, после успешного сезона, в котором «Манчестер Сити» выиграл чемпионат Англии, национальный кубок и Лигу чемпионов УЕФА.