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Гвардиола поделился бонусом за победу в премьер-лиге с персоналом «Манчестер Сити»

Спорт Материалы 15 июня 2023 01:19 (UTC +04:00)
Гвардиола поделился бонусом за победу в премьер-лиге с персоналом «Манчестер Сити»

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БАКУ /Trend/ - Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился бонусом за победу в Английской премьер-лиге (АПЛ) с другими сотрудниками клуба, включая администраторов, сотрудников службы безопасности, уборщиков и других работников, передает Trend.

Сумма бонуса не разглашается, так как она не указана в контракте Гвардиолы. Однако он также может рассчитывать на призовые, как и звездные игроки клуба, после успешного сезона, в котором «Манчестер Сити» выиграл чемпионат Англии, национальный кубок и Лигу чемпионов УЕФА.

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