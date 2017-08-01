Самая красивая девушка России в Баку: Знали, раньше бы приехали! (ФОТО)

1 августа 2017 16:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - "Ни в одной стране не видела такого потрясающего праздника! Жара во всем и везде - в погоде, отношениях между людьми, настроении и безумной энергетике. Вокруг красивые люди и все счастливые – это самое главное. Жара, солнце, пляжи, чистейшие улицы, мраморные переходы, сладкие арбузы, счастливые лица прохожих, улыбки и безумное гостеприимство. Ну, кто мог подумать, что все это присутствует в одном городе?! Знали, раньше бы приехали!", - сказала Trend Life, фотомодель и актриса, «Мисс Россия» София Никитчук.

Второй Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА" прошел с 27 по 30 июля на побережье Каспийского моря, в красивейшем курорте столицы Азербайджана Sea Breeze. В фестивале принимали участие более 80 известных артистов и талантливых исполнителей из Азербайджана, России, Грузии, Казахстана, Узбекистана, Латвии, Беларуси и Италии. На протяжении этих дней были проведены юбилейные и творческие вечера легендарных исполнительниц, народных артисток СССР Софии Ротару и Аллы Пугачевой, заслуженного артиста России, лауреата множества премий Григория Лепса, прошло множество премьер и ярких событий. Концертные программы посетили около 40 тысяч зрителей.

Организаторы фестиваля - певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист РФ Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

Среди звезд были такие известные артисты как Полад Бюльбюльоглу, Филипп Киркоров, Алессандро Сафина, Лайма Вайкуле, Вахтанг Кикабидзе, Валерий Меладзе, Григорий Лепс, EMIN, Кристина Орбакайте, Николай Басков, Олег Газманов, Диана Арбенина, Дима Билан, Стас Михайлов, Ани Лорак, Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Лолита, Валерия, Глюкоза, Светлана Лобода, Вера Брежнева, Анита Цой, Александр Ревва, Слава, Наргиз Закирова, Жасмин и многие другие. Ведущие концертов - Яна Чурикова, Андрей Малахов и Максим Галкин. Ведущие красной дорожки - Слава Никитин и Юлия Лысенко.

(Автор: Вугар Иманов. Фото: Заур Мустафаев)

Azernews Newspaper
Новости по теме
Социальные сети взорвались впечатлениями о фестивале "ЖАРА" – Сергей Лазарев (ФОТО)
Звёздный мир 15:29
Александр Маршал: Фестиваль "ЖАРА" – это очень здорово, круто, сто пудов! (ФОТО)
Звёздный мир 14:57
Азербайджанские участники фестиваля "ЖАРА": Это лучшее лето! (ФОТО)
Звёздный мир 14:24
Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА-2017" в лицах (ФОТО)
Общество 31 июля 12:47
В Баку состоялось грандиозное закрытие международного фестиваля "ЖАРА-2017" (ФОТО)
Культура 31 июля 02:49
Церемония закрытия фестиваля "ЖАРА" в Баку: звезды на красной дорожке (ФОТО)
Звёздный мир 31 июля 00:37
"Заряд эмоций и удовольствие от встречи с друзьями": Николай Басков о фестивале "ЖАРА" (ФОТО)
Звёздный мир 30 июля 21:26
"Это надо увидеть!": Николай Басков отметит день рождения грандиозным шоу в Баку (ФОТО)
Звёздный мир 30 июля 20:39
В Баку всё шикарно – Кристина Орбакайте (ФОТО)
Звёздный мир 30 июля 16:13
В Баку всё получается по-настоящему, искренне - Стас Михайлов (ФОТО)
Звёздный мир 30 июля 15:47
Александр Панайотов шокирован Баку (ФОТО)
Звёздный мир 30 июля 15:25
Мобильный телефон Олега Газманова утонул в бассейне – "ЖАРА" в Баку (ФОТО)
Звёздный мир 30 июля 13:54
Баку – музыка без границ – Диана Арбенина на фестивале "ЖАРА" (ФОТО)
Звёздный мир 30 июля 13:08
Алла Пугачева вернулась на сцену - фантастический вечер на фестивале "ЖАРА" в Баку (ФОТО)
Культура 30 июля 03:08
Парад звезд на красной дорожке фестиваля "ЖАРА" в Баку – день третий (ФОТО)
Звёздный мир 29 июля 23:03
Алла Пугачёва, Филипп Киркоров и Максим Галкин в Баку (ВИДЕО)
Звёздный мир 29 июля 13:32
Нереально круто, весело, гостеприимно - Ирина Дубцова о фестивале "ЖАРА" в Баку (ФОТО/ВИДЕО)
Звёздный мир 29 июля 10:53
София Ротару отметила потрясающий юбилей на фестивале "ЖАРА" в Баку (ФОТО)
Культура 29 июля 08:55