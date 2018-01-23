Началась регистрация на конкурс "Miss & Mister Grand Azerbaijan - 2018"

БАКУ /Trend Life/ - Началась регистрация на конкурс красоты "Miss & Mister Grand Azerbaijan - 2018", сообщили Trend Life организаторы.
Участники будут выбираться по международным стандартам. По правилам конкурса, в полуфинал будут отобраны 20 парней и девушек. Проект будет реализован в течение шести месяцев, в рамках которого пройдет ряд вечеров, будут определены финалисты, организованы дефиле и просветительские акции, направленные на пропаганду национальных ценностей.
Для участия в конкурсе:
Возраст: 16-27 лет
Минимальный рост: девушки - 1.70, парни - 1.80.
Соответствовать внешним модельным критериям
Заполнить анкету и прикрепить фото.
Конкурсантам необходимо пройти онлайн-регистрацию – заполнить анкету на сайте www.missmistergrand.az. Для справок: Whatsapp +994554084680. Регистрация проводится до 28 января.
Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az
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