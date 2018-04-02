Представители Азербайджана в конкурсе красоты "Король и королева кино" в Стамбуле (ФОТО)

2 апреля 2018 13:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Пярвин Гасанзаде и Пярвиз Мусаев принимают участие в финале второго турецкого кинематографического конкурса красоты “Sinemanın kral və kraliçası”: 2-ci Sinema Güzeli yarışması”, сообщила Trend Life директор проекта в Азербайджане телеведущая Вюсаля Сеид Эйюбгызы.

В данное участники конкурса принимают участие в различных мероприятиях и социальных акциях, мастер-классах известных турецких актеров и подготовке к финальному вечеру, который проходит в WOW Istanbul Hotels & Convention Center. Гала-вечер состоится 4 апреля с участием 28 конкурсантов. Проголосовать можно на сайте http://sinemaninkralvekralicesi.com/, а также в социальных сетях конкурса Sinemagüzelininİnstagram и Facebook.

Гала-вечер пройдет с участием более пятиста гостей, звезд турецкого кино, а также представителей Азербайджана, среди которых директор департамента по продаже и маркетингу отеля Pullman Baku Гюльнара Акперова, руководитель Центра азербайджанской национальной одежды, доктор философии по искусствоведению Гюльнара Халилова, режиссер Рамиля Исаева, руководитель Центра перевода “Şəms” Насими Гасанов, директор “Chic and Chic” Халит Аййылдыз.

Представители Азербайджана были определены в январе этого года в Баку.

В состав жюри вошли известные деятели культуры и искусства Азербайджана и Турции - легендарные актеры Салих Гюней и Тамер Карадаглы, известный режиссер Авни Кютюкоглу, звезды кино Джерен Каплакарслан и Вильма Эллес, журналист Хакан Солакер и Атилла Каплакарслан (председатель жюри), директор проекта в Азербайджане, телеведущая Вюсаля Саид Эйюбгызы, заслуженная актриса, заместитель художественного руководителя городских театров при муниципалитете города Стамбул Малахат Аббасова, руководитель Центра азербайджанской национальной одежды Гюльнара Халилова.

Победителями были выбраны – Сехер Акбер и Пярвиз Мусаев (резерв - Орхан Лютфипур и Нармин Сеидова). Пярвин Гасанзаде была выбрана для участия в международном конкурсе красоты Miss Fashion TV. Однако, по словам Вюсаля Саид Эйюбгызы, вследствие не выполнения условий конкурса, Сехер Акбер и Нармин Сеидова отстранены от участия в "Sinema Güzeli Yarışması" и страну представит Пярвин Гасанзаде.

(Автор: Вугар Иманов)

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