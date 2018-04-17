В Баку выберут самых модных матерей и детей (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку начинается регистрация на модный семейный проект Best Mom Prince & Princess, сообщили Trend Life пиар-менеджер конкурса Вугар Сафарли.

Самые модные пары столицы матери-дочки и матери-сыновья примут участие в гала-вечере, который пройдет 13 мая в отеле Caspian Ulduz. В состав жюри войдут известные дизайнеры, деятели культуры, искусства, индустрии моды, которые выберут три лучшие пары. Все участники проекта будут отмечены подарками и дипломами.

"Важное отличие конкурса от стандартного конкурса красоты - отсутствие каких бы то ни было форматов относительно внешности, мы точно знаем, что каждая мама и любимое чадо обладают удивительной красотой и хотим показать это всем. Главное – это гармония во внешнем виде и одежде, воспитание хорошего вкуса, а жюри оценит самые энергичные, веселые и стильные семейные пары матерей и детей", - отметил Вугар Сафарли.

Автор проекта – Гюнай Велиева.

Телефон для справок: 050 396 00 21

https://www.facebook.com/suaysmom/

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Вугар Иманов)

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