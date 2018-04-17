Вафа Исазаде воплотила образ самой богатой исполнительницы в истории (ФОТО)

17 апреля 2018 17:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский имиджмейкер Вафа Исазаде решила воплотить образ королевы поп-музыки Мадонны. Над образом работала стилист-визажист Нигяр Ибрагимова. Фото – Рамин Асланов.

"Физическая красота прекрасна, но эфемерна; уверенность же в себе, приходящая вместе с достижением ваших целей, является самой прекрасной вещью в мире, говорит Мадонна. А для меня это нечто большее, чем душевное состояние", - сказала Вафа Исазаде.

Мадонна Луиза Чикконе - американская певица, автор-исполнитель, музыкант, танцовщица, продюсер, а также актриса и детская писательница. Признана самой богатой и одной из самых влиятельных женщин-музыкантов в истории. Песни и клипы Мадонны задают тон и направление как американской, так и мировой музыкальной индустрии.

(Автор: Вугар Иманов)

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