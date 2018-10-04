Каспийская роза Фахрии Халафовой покорила Неделю моды в Милане (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Известный азербайджанский дизайнер, заслуженный деятель искусств Фахрия Халафова впервые переставила коллекцию мод на Неделе моды в Милане сезона весна-лето 2019. Презентация коллекции вызвала большой интерес гостей фешн-проекта и стала одним из самых ярких дефиле Недели моды.

В интервью Trend Life Фахрия Халафова отметила, что Неделя моды в Милане является удачным стартом для начала карьеры дизайнеров в Европе. Организацию Недели моды в Милане проводит созданная 11 июня 1958 года Национальная палата моды Италии (Camera Nazionale della Moda Italiana), президентом которой является Марио Бозелли.

"В рамках Недели моды я посетила палату моды Италии и провела встречу с Марио Бозелли с целью ознакомления новой концепции проведения мероприятий в области моды. Отличительная особенность Недели моды в Милане - её фактическая открытость для широкой публики. Конечно, наблюдать вживую дефиле именитых дизайнеров по-прежнему имеют возможность лишь профи от мира моды - байеры, редакторы модных журналов и те, для кого кутюр является профессией. Неделя моды в Милане самая роскошная по великолепию нарядов и богатая по числу представленных коллекций. Милан и сам по себе является столицей итальянской моды, а в дни дефиле и показов буквально расцветает великолепием красоты, изящества и вечной женственности", - сказала Фахрия Халафова.

По словам дизайнера, драгоценные ткани и безупречный крой, блистательная итальянская женственность - вот отличительные черты коллекций дизайнеров представляющих свои коллекции. Неудивительно, что это событие собирает тысячи поклонников со всего мира.

" Я переставила коллекцию вечерних нарядов под названием "Каспийская роза". Под таким же названием я ранее создала аромат. Вечерние платья - гордость моего Дома моды. Изысканные наряды помогают мне создавать особую ауру женственности и элегантности. Самыми трендовыми сейчас являются вечерние платья с многослойным подолом и наряды типа годе, с юбкой в виде рыбьего хвоста. Верх платьев модных фасонов, в большинстве случаев, облегающий, но нижняя часть почти всегда свободно струится книзу. Украшаются модные модели элементами драпировки и складочками, а также бисером, стразами, перьями, вышивкой и сверкающими пайетками. Модели с пышными юбками как нельзя актуальны в этом сезоне. Эта самая пышность достигается за счет многослойности тканей, наложенных друг на друга. Довольно интересно смотрятся такие юбки, если они дополнены элементами бахромы. Тренд этого сезона – плиссированные пышные юбочки на платьях в пол. Вечерние наряды – настоящая визитная карточка каждого кутюрье. Вершиной дизайнерского искусства всегда считались вечерние платья. Многие из них являются истинными шедеврами и характеризуют создателя как настоящего художника, тонко чувствующего все капризы переменчивой моды. Лаконичность формы, богатство ткани и насыщенное благородство цвета — основа вечерних нарядов моей новый коллекции. Многообразие фасонов, расцветок и дизайнерских находок позволяет подобрать идеальный вариант к абсолютно любому светскому мероприятию. Несколько нарядов коллекции были расшиты объемными бутонами розы. Каспийская роза на черном фоне и вправду стала эмблемой моей коллекции. Красочные, розы, создали веселую и теплую атмосферу во время демонстрации коллекции", - добавила Фахрия Халафова.

Неделя моды в Милане - это третий по дате проведения модный показ из "Большой четвёрки" (Нью-Йорк, Лондон, Париж). Миланская неделя моды, как и сама Италия, славится богатством и роскошью. Мероприятие проходит под руководством Национальной палаты моды Италии: женские коллекции представляются в феврале и сентябре, а мужские — в январе и июне. Неделя моды в Милане проводится с 1979 года. Ещё в 2009 году правительство Милана объявило программу Milano loves fashion, чтобы сделать моду более доступной каждому жителю города. Результатом программы стала большая открытость модных показов. На гигантских экранах, установленных по всему городу, можно было вживую увидеть самые главные показы, на улицах Милана устраивали импровизированные показы. Некоторые из них проходили даже в метро Alessandra Marchi и на открытом подиуме в самом центре города Camomilla. В показах приняли участие около 85 % итальянских брендов от общего числа участников. Большинство показов транслируются в сети интернет и на мировых телеканалах.

(Автор: Вугар Иманов)

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