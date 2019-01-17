Эффект бабочки азербайджанского дизайнера в Нью-Йорке

БАКУ /Trend Life/ - Известный азербайджанский дизайнер Руфат Исмаил представит свою коллекцию под названием "The Butterfly Efffect" ("Эффект бабочки") на Неделе моды в Нью-Йорке, сообщил пресс-секретарь дизайнера. Показ состоится 13 февраля на легендарной fashion-площадке Springs Studio.

Напомним, что Руфат Исмаил уже участвовал в Неделе моды в Нью-Йорке: седьмого сентября 2018 года на площадке Spring Studio азербайджанский дизайнер представил коллекцию "Power of Fire". Дефиле бренда Руфата Исмаила "Afffair" было официально включено в сетку мероприятий Недели моды в Нью-Йорке. Данное событие произошло впервые за историю азербайджанской моды.

На создание коллекции "Эффект бабочки" азербайджанского дизайнера вдохновила бабочка Монарх, которую Руфат Исмаил видел во время одного из своих визитов в Северную Америку. Как в цветах, так и в структуре тканей, используемых для коллекции "Эффект бабочки" можно увидеть черные, оранжевые и белые узоры. В создании коллекции использованы роскошные материалы - креп-шифон, шелк и ткани, выполненные по индивидуальному заказу с рисунком крыльев бабочки Монарха.

Новая коллекция предназначена для сильных, волевых, загадочных женщин, которые дразнят своей умопомрачительной и захватывающей дух внешностью, будучи при этом недоступны.

Неделя моды в Нью-Йорке — это одна из четырёх главных недель моды в мире, вместе с неделями моды в Лондоне, Париже и Милане. Проводится дважды в год: в феврале демонстрируются коллекции сезона осень-зима, а в сентябре — весенне-летние тренды.

Руфат Исмаил последние годы живет и работает в Турции, где в 2014 году основал модный бренд "Afffair". Коллекции дизайнера с успехом демонстрировались в Италии, Иране, Турции, ОАЭ и других странах.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Хазар Ахундов)

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