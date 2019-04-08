Индийская актриса в нарядах от азербайджанского дизайнера (ФОТО)

8 апреля 2019 14:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Индийская актриса и модель Жаклин Фернандес предстала в новой фотосессии в нарядах от известного азербайджанского дизайнера Руфата Исмаила, сообщает Trend Life.

Фотографии актрисы во время работы над фотосессией представлены на официальной странице модного бренда "Afffair", основателем которого является Руфат Исмаил.

Для фотосессии были выбраны наряды из коллекции азербайджанского дизайнера под названием "Power of Fire" (сезон весна/лето 2019 года). Коллекция создавалась вручную с использованием полудрагоценных камней и сложнейшей вышивки. Она была продемонстрирована в сентябре 2018 года на Неделе моды в Нью-Йорке.

Напомним, что Руфат Исмаил последние годы живет и работает в Турции, где в 2014 году основал модный бренд "Afffair". Коллекции дизайнера с успехом демонстрировались в Италии, Иране, Турции, ОАЭ и других странах.

Жаклин Фернандес - бывшая модель и победительница конкурса "Мисс Шри-Ланка-2006", участница конкурса "Мисс Вселенная 2006". Снялась в около 20 фильмах, среди которых – "Рой" , "Братья", "Беспечные близнецы" и другие.

(Автор: Джани Бабаева)

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