Деятели культуры Азербайджана поддержали идею учреждения Дня национального костюма (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Деятели культуры Азербайджана поддержали идею руководителя Центра азербайджанской национальной моды, доктора философии по искусствоведению Гюльнары Халиловой об учреждении Дня национального костюма.

"Пропаганда национальных ценностей, культуры, искусства и древнего наследия азербайджанского народа является одной из приоритетных задач на сегодняшний день. Азербайджанский национальный костюм является предметом гордости, ярко отражает специфику народа и жителей разных регионов страны. При этом следует учитывать, что мы живем в 21 веке, и большее внимание следует уделять стилизации национального костюма, чтобы его можно было одевать не только по праздникам, но и в повседневной жизни. Идея учреждения Дня национального костюма в Азербайджане была предложена мною еще в 2006 году, и в связи с этим проведено много работы. В 2016 году Министерство культуры и туризма Азербайджана поддержало эту идею, отправив мне официальное письмо. Это очень радует и думаю, что настало время учреждения такой праздничной даты. Кроме того, учреждение Дня национального костюма может внести значительный вклад в развитие индустрии туризма в стране", - отметила Гюльнара Халилова.

Эту идею поддержали известные деятели культуры Азербайджана – каким они видят этот день и какую дату выбрать - в опросе Trend Life.

Народная артистка, кавалер ордена "Шохрат", ханенде Сакина Исмайлова: "Мы все больше тянемся к своим корням, возвращаемся к истокам, что очень радует и говорит об учреждении Дня национального костюма. Давно пора! Во многих странах мира проводятся различные фестивали и карнавалы, посвященные Дню национального костюма, что способствует развитию культуры и индустрии туризма. Исполнители народных песен и мугама традиционно выступают в национальной одежде, причем за рубежом являясь лицом своей страны, посланниками культуры и традиций. Национальные костюмы всегда являются одним из ценных исторических источников, ведь с помощью особого покроя, цвета или орнамента можно изучить взгляды народа об окружающем мире и человеке, многое узнать о традициях и обычаях, самобытности и национальном менталитете. А конкретный день празднования – в преддверии праздника Новруз, или учредить свою дату".

Народная артистка, кавалер ордена "Шохрат", актриса Афаг Баширгызы: "Выражаю благодарность Гюльнаре ханум благодарность за прекрасную идею! Это моя давняя мечта! Я очень хотела бы, чтобы не только танцоры и артисты выходили на сцену в национальной одежде, пусть все наши женщины на различные праздники одеваются в такие прекрасные платья. Каждый из наших регионов отличается самобытной национальной одеждой и традициями. И надо обязательно сохранять и развивать эту сферу. В этот день все дизайнеры и художники могут показывать свое умение, а мастера народно-прикладного искусства свои работы, посвященные Азербайджану. Этот день может быть ознаменован праздничными шествиями, парадами, проведением различных дефиле и творческих вечеров, конкурсов красоты в национальной одежде, чтобы показать истинную красоту азербайджанских женщин. Этот день можно приурочить и на 8 марта, и в преддверии Новруза, а лучше пусть будет своя дата, а центром событий станет старинная часть Баку – Ичери шехер. Считаю очень важным учредить День национального костюма для нас и будущего поколения!".

Заслуженный деятель искусств, кавалер ордена "Шохрат", писатель Натиг Расулзаде: "Полностью поддерживаю эту очень оригинальную и хорошую идею! К сожалению, во многих странах люди отходят от национальных традиций, жизнь стремительно пролетает и современность настолько затягивает в свои сети, что забываем о своих истоках. Национальные костюмы – это визуальное отражение самобытной культуры народов, чему всегда уделялось особое внимание в нашей стране. Поэтому учреждение такого дня считаю актуальным. Думаю, что это, прежде всего, вызовет большой интерес среди молодежи, которые в этот день, не только на праздник Новруз, проводили бы различные акции, красочные выставки, яркие показы мод и т.д. Это будет служить дальнейшему сохранению и пропаганде национального наследия, истории и культуры. Воплощение таких плодотворных идей в жизнь очень важно для дальнейшего развития нашего общества".

Народный артист, певец Фаик Агаев: "Это замечательная идея! У нас очень богатая и древняя культура, в том числе, воплощенная в истории национального костюма. Более того, я очень хотел бы, чтобы у нас появилась мода, когда молодые будут появляться на церемониях бракосочетания и свадьбах именно в национальных платьях. Это очень красиво и дань традициям! С детства надо прививать любовь и вызывать интерес к национальной одежде, что также несет в себе воспитательную функцию, уважение к национальному наследию и обычаям. Этот день может приурочить к одному из дней "чершенбе" (вторники Воды, Огня, Ветра и Земли), предшествующих Новруз байрамы, когда азербайджанский народ очень торжественно и празднично отмечает эти дни, в красочной форме следуя ритуалам и традициям. Это еще одна возможность заявить о нашей прекрасной стране всему миру, потому что к нам приезжает множество гостей из разных стран мира".

Народная артистка, композитор Айгюн Самедзаде: "Очень красивая идея и этот можно приурочить к 28 мая, когда в Азербайджане отмечается государственный праздник - День Республики. Прекрасная погода, весна, цветы и все в национальных платьях и костюмах! В этот день можно проводить различные конкурсы, фестивали, выставки и вечера моды, карнавальное шествие по улицам городов страны в национальных костюмах. Отрадно отметить, что интерес к национальной одежде все больше проявляется у представителей молодого поколения. Более того, это должно стать для нас не просто данью моде, а необходимым атрибутом повседневной жизни. Национальный костюм - это не просто одежда, а большая история, которая может поведать о целом народе и отдельном человеке, обычаях и характере, мечтах и красоте".

Народная артистка, танцовщица Тарана Мурадова: "Отличная идея! Как известно, во время исполнения народных танцев мы выступаем на сцене в специальных национальных платьях и костюмах, поэтому мне как хореографу хотелось бы, чтобы эта дата была учреждена в Международный день танца – в праздник, посвященный всем стилям танца, который отмечается 29 апреля. Можно и в любой другой день, связанный с важными событиями культурной жизни. Было бы прекрасно в этот день увидеть всех в ярких национальных костюмах, в стилизованной современной одежде с национальными орнаментами – бута, гранат и т.д. Думаю, что великолепный праздник с традициями, фольклорными песнями и танцами надолго останется в памяти людей и бесспорно станет замечательной пропагандой нашего наследия, культуры и искусства".

Народный артист, дирижер Ялчин Адигезалов: "Великолепная идея и давно надо учредить такой день, потому что национальный костюм – историческое достояние нашего народа, бесценная кладезь и целый пласт древней азербайджанской культуры, отражает самобытность регионов страны и несёт веяния разных периодов. Я часто был в Киеве и видел как в День национального костюма люди в знак любви к родной земле, с чувством достоинства, патриотизма и гордости ходят в украинской рубашке, которая называется вышиванка. Если такой день будет учрежден в Азербайджане, то вся моя семья оденется в платья и костюмы с национальными элементами, и пойдем в них или на работу, или погуляем по городу и отметим это событие. Думаю, это будет общенародный и очень красивый день, который можно провести в преддверии праздника Новруз, например, в Ахыр чершенбе, когда в стране множество туристов и весь Баку и регионы будут одним большим ярким праздником".

(Автор: Вугар Иманов)

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