Красная дорожка Met Gala 2019: яркие образы (ФОТО)

Метрополитен-музей увидел полеты самых восхитительных фантазий на открытии выставки "Кэмп: заметки о моде", передает Trend Life со ссылкой на Vogue.ua. Экспозиция, вдохновленная эссе писательницы и философа Сьюзан Зонтаг, отражает крайне эксцентричную эстетику как сумасшедшей, так и высокой моды.

В своей работе Зонтаг отметила: "Эти заметки посвящены Оскару Уайльду. Он писал: "Следует либо быть произведением искусства, либо одеваться в произведения искусства"". Именно этим и занялись гости Met Gala 2019 - звезды наполнили стены музея Метрополитен перьями, воланами и стразами, и каждый из них сделал все возможное, чтобы приблизиться заявленной теме вечера.

Леди Гага

Селин Дион

Билли Портер

Даутцен Круус

Майли Сайрус и Лиам Хемсворт

Джаред Лето

Роузи Хантингтон-Уайтли

Кэти Пери

Джиджи Хадид

Cardi B

Кара Делевинь

Наоми Кэмпбелл

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