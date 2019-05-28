В Баку родители и дети выйдут на подиум Family Look 2019 (ВИДЕО)

28 мая 2019 17:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Caspian Business Hotel 1 июня пройдет семейный вечер моды Family Look 2019, посвященный Международному дню защиты детей, сообщила Trend Life автор проекта и руководитель Star Kids Group Айгюн Алиева.

В дефиле примут участие 45 детей и 35 родителей. Главная цель проекта – формирование модного вкуса в семейной среде, представление трендов семейной моды.

Family Look - это уникальный семейный стиль, который олицетворяет собой единство и сплоченность семьи. Данный стиль подразумевает одинаковую одежду (или ее элементы) у каждого члена семьи. Чаще всего образцы Family Look можно увидеть на всевозможных фото-сетах, однако, в последнее время данное направление набирает обороты и на улицах города. Победители будут определены в различных категориях и отмечены специальными номинациями. Хореограф проекта – Сулейман Танехирли.

Информационная поддержка - Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Вугар Иманов)

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