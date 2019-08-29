Наряды звезды на открытии Венецианского кинофестиваля (ФОТО)

29 августа 2019 14:58 (UTC+04:00)

В Италии в 76-й раз открылся Венецианский международный кинофестиваль - старейший в мире киносмотр, передает Trend Life со ссылкой на РИА Новости. Старт Мостре, как его еще называют, дала картина японского режиссера Хирокадзу Корээда "Правда".

Предлагаем читателям посмотреть на образы звезд на красной дорожке фестиваля.

Картин Денев на дорожке перевоплотилась в Круэллу Де Виль - француженка выбрала экстравагантный наряд с акцентом на острые лацканы. Эффектный красный "жилет" совместила со строгой черной "двойкой" и завершила образ элегантной прической. Иными словами, Денев не вышла из киношного образа и осталась настоящей Дивой.

А Жюльет Бинош стала русалочкой - "мокрые" волосы, длинные рукава и лиф, как у диснеевской принцессы. Сеточка из бисера поверх платья сделала акцент на силуэте актрисы, а нежный цвет ткани добавил хрупкости этому образу. Кстати, позировали друг с другом Денев и Бинош с удовольствием - совершенно не обращая внимания на прохладные отношения между своим героинями в "Правде".

Морскую тематику выбрала и председатель жюри "Горизонты" Сюзанна Никкиарелли. В этой секции представлены фильмы, которые можно расценивать как новое слово в кинематографе. Наверное, это вдохновило Никкиарелли на эксперимент - чуть расклешенное платье с узором в виде символичных водорослей она совместила с массивными черными туфлями и контрастным по цвету клатчем. Получилось необычно и смело.

Не обошлось на дорожке и без музподдержки - на ней появилась Мелани Браун, больше известная как участница культовой группы Spice Girls. "Перчинка" по-настоящему блистала. Она выбрала платье струящегося силуэта с актуальным в этом сезоне сверкающим анималистичным рисунком. Вместе с серьгами-кольцами и клатчем получился впечатляющий образ тигрицы.

Сомалийская и американская топ-модель Иман, видимо, решила отдать дань происхождению Корээда и выбрала платье из ткани с рисунками птиц и цветов, иногда напоминающих рыб. Все эти элементы фигурируют в фольклоре страны Восходящего солнца. Эффектности образу добавили разноцветные перья - благодаря им, Иман напоминала райскую птицу.

Бразильская супермодель Изабели Фонтана сделала ставку на цвет. Золотисто-горчичное платье выгодно подчеркивало ее фигуру и оттеняло цвет кожи. Замысловато украшенный корсаж и длинный шлейф выполнили свою задачу - без внимания девушка точно не осталась.

Итальянская актриса Алессандра Мастронарди выбрала наряд классической принцессы - платье "А-силуэта" в пол, с корсетом и без рукавов. Чтобы не было скучно, дизайнеры украсили лиф драпировкой, а саму ткань - разноцветными бусинами. Из украшений Мастронарди выбрала массивные серьги и браслет. Лаконично, но здесь не хватило колье.

Венгерская топ-модель Барбара Палвин решила поиграть с платьем силуэта "русалочий хвост". Разбавила его минимумом украшений, черными шпильками. Но в итоге платье без рукавов, пусть и с драпировками, вышло чересчур классическим и немного скучным.

Американская модель София Ричи предстала в образе бунтарки - ее черное платье по-хулигански было обрезано спереди. Уравновешивал низ спокойный верх, правда и тут не обошлось без вольностей: фактура ткани далека от классической. Получился выигрышный драйвовый образ.

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