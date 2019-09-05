Азербайджанская певица посвятила проект Международному дню красоты (ФОТО)

5 сентября 2019 14:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Настоящей женской красотой всегда восхищались, мужчины поклонялись ей во все времена. Она становилась причиной создания произведений, благородных подвигов и даже жестоких кровопролитий , но ясно одно - никто не мог оставаться равнодушным рядом с прекрасным.

Азербайджанская певица Нура Сури посвятила свой очередной фотопроект Международному дню красоты, который отмечается 9 сентября, сообщает Trend Life. Интересно, что Нура Сури сама подобрала имидж, сделав себе макияж и заказав специальное платье для этого дня. Мастер по прическе – Бабек Гадиров, фото – Махаббат Насиров. По словам певицы, красота всегда значима в гармонии с природой и окружающим миром, в естественной среде. Поэтому в фотопроекте были учтены именно эти моменты.

История праздника начинается с 1995 года, когда Международный комитет по эстетике и косметологии (CIDESCO) на очередном конгрессе предложил ввести специальный праздник - International Beauty Day, который бы приветствовал все прекрасное, дарящее позитивные эмоции и эстетическое наслаждение. С тех пор, каждый год во всех странах мира праздник красоты отмечают 9 сентября, приветствуется все красивое, прекрасное, что доставляет эстетическое и нравственное наслаждение. В этот день также уделяется внимание важным вопросам человечества – поднимаются моменты толерантности, понимания и бодипозитива. 9 сентября в разных городах проводятся конкурсы мастерства стилистов, визажистов, парикмахеров, косметологов, модельеров, и, конечно же, конкурсы красоты.

(Автор: Вугар Иманов)

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  • Азербайджанская певица посвятила проект Международному дню красоты (ФОТО)
  • Азербайджанская певица посвятила проект Международному дню красоты (ФОТО)
  • Азербайджанская певица посвятила проект Международному дню красоты (ФОТО)
  • Азербайджанская певица посвятила проект Международному дню красоты (ФОТО)
  • Азербайджанская певица посвятила проект Международному дню красоты (ФОТО)
  • Азербайджанская певица посвятила проект Международному дню красоты (ФОТО)
  • Азербайджанская певица посвятила проект Международному дню красоты (ФОТО)
  • Азербайджанская певица посвятила проект Международному дню красоты (ФОТО)
  • Азербайджанская певица посвятила проект Международному дню красоты (ФОТО)
  • Азербайджанская певица посвятила проект Международному дню красоты (ФОТО)
  • Азербайджанская певица посвятила проект Международному дню красоты (ФОТО)
  • Азербайджанская певица посвятила проект Международному дню красоты (ФОТО)
  • Азербайджанская певица посвятила проект Международному дню красоты (ФОТО)
  • Азербайджанская певица посвятила проект Международному дню красоты (ФОТО)
  • Азербайджанская певица посвятила проект Международному дню красоты (ФОТО)
  • Азербайджанская певица посвятила проект Международному дню красоты (ФОТО)
  • Азербайджанская певица посвятила проект Международному дню красоты (ФОТО)
  • Азербайджанская певица посвятила проект Международному дню красоты (ФОТО)
  • Азербайджанская певица посвятила проект Международному дню красоты (ФОТО)
  • Азербайджанская певица посвятила проект Международному дню красоты (ФОТО)
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