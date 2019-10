Впервые две азербайджанские модели вошли в ТОП-3 мира (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Победители конкурса красоты Miss&Mister Planet of Azerbaijan 2019 Нигяр Гасанзаде и Сирадж Бейализаде приняли участие в мировом финале Miss&Mister Planet of the World 2019, который прошел в Тбилиси (Грузия). Впервые сразу два наших представителя вошли в ТОП-3 мира, сообщил Trend Life директор Miss & Mister Planet of Azerbaijan, член международного жюри Пярвиз Азимзаде.

Сирадж Бейализаде стал вице-победителем Mister Planet 2019, а Нигяр Гасанзаде заняла третье место Miss Planet 2019. Победитель Mister Planet 2019 – Аубрей Пиетрес (Aubrey Pieters, Центральноафриканская Республика), победительница Miss Planet 2019 – Дениса Ходисан (Denisa Hodisan, Румыния)

В финале принимали участие представители 35 стран. В состав азербайджанской делегации также вошли победители Miss&Mister Planet of the World 2016 и 2018 годов Юсиф Джафарли и Эмиль Гасымов, главный продюсер Miss&Mister Planet of Azerbaijan Садиг Джафаров.

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.