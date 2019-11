Чем запомнился второй сезон Baku Fashion Expo Midseason 2019 (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Завершился второй сезон одного из самых крупных проектов о моде Азербайджана - Baku Fashion Expo, сообщает Trend Life. Событие длилось три дня на площадке Baku Business Center, и было организовано при поддержке Lenovo с моделью Yoga, Class A Fashion School and Platform, Ninja Sushi и Dastan.

В этом сезоне главной концентрацией было творчество местного дизайнера. Организаторы проекта - Ассоциация дизайнеров моды Азербайджана (учредитель и исполнительный директор AFDA - Айсель Гусейнова) и Non Stop Creative Agency (руководитель - Сабина Зулалова) максимально открыли закулисный процесс создания коллекций популярных дизайнеров Азербайджана, продемонстрировав 7 различных инсталляций с фотографиями талантливого фотографа Панаха Мехти. В эксперименте приняли участие как известные, так и молодые дизайнеры, представляющие бренды - Fakhriya Khalafova, Sabina Zulalova, Gunel Behbudova, Zumrud Mirzaliyeva, Natavan Aliyeva, Gunay Bornak, Limpero, MMMDN и Sida.

Для гостей был также представлен шоу-рум местных дизайнеров, среди которых были - Zumrud Mirzaliyeva, Dastan, Swan Maiden, Yar, Ozelim, Zum, Firdaws By L.A., April Kids, Gunay Bornak, Diyar, Salamakhina, Jazzy Be, Tulip, Nami by Namito, Partcha, Velour by Lala Rahimova, Sevart и N Ali Couture.

Напомним, что Baku Fashion Expo является регулярным проектом Ассоциации дизайнеров моды Азербайджана, и проводится два раза в год, позволяя дизайнерам максимально проявить себя как в стране, так и за рубежом.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Вугар Иманов)

