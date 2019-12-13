В Баку проходит отбор на конкурс красоты Miss & Mister Azerbaijan 2020 (ФОТО)

13 декабря 2019 12:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В клубе The Lobby прошел второй кастинг Национального конкурса красоты Miss & Mister Azerbaijan 2020, сообщает Trend Life.

В состав жюри вошли победители прошлых лет, главный координатор и хореограф конкурса Айла Маис, координатор и хореограф Хидаят Халилов, PR менеджер проекта Сахи Габильоглу.
В конкурсе могут принять участие уверенные в себе юноши и девушки от 16 до 28 лет, обладающие хорошими внешними данными. Организаторы Miss & Mister Azerbaijan 2020 уже объявили набор для участия в следующем кастинге. Для участия необходимо пройти предварительную регистрацию. Кастинг состоится в воскресенье, 10 декабря, в отеле Promenade.

Более подробную информацию на официальной странице в instagram @missmisterazofficial, или по номеру +994558977183.

(Автор: Вугар Иманов)

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  • В Баку проходит отбор на конкурс красоты Miss & Mister Azerbaijan 2020 (ФОТО)
  • В Баку проходит отбор на конкурс красоты Miss & Mister Azerbaijan 2020 (ФОТО)
  • В Баку проходит отбор на конкурс красоты Miss & Mister Azerbaijan 2020 (ФОТО)
  • В Баку проходит отбор на конкурс красоты Miss & Mister Azerbaijan 2020 (ФОТО)
  • В Баку проходит отбор на конкурс красоты Miss & Mister Azerbaijan 2020 (ФОТО)
  • В Баку проходит отбор на конкурс красоты Miss & Mister Azerbaijan 2020 (ФОТО)
  • В Баку проходит отбор на конкурс красоты Miss & Mister Azerbaijan 2020 (ФОТО)
  • В Баку проходит отбор на конкурс красоты Miss & Mister Azerbaijan 2020 (ФОТО)
  • В Баку проходит отбор на конкурс красоты Miss & Mister Azerbaijan 2020 (ФОТО)
  • В Баку проходит отбор на конкурс красоты Miss & Mister Azerbaijan 2020 (ФОТО)
  • В Баку проходит отбор на конкурс красоты Miss & Mister Azerbaijan 2020 (ФОТО)
  • В Баку проходит отбор на конкурс красоты Miss & Mister Azerbaijan 2020 (ФОТО)
  • В Баку проходит отбор на конкурс красоты Miss & Mister Azerbaijan 2020 (ФОТО)
  • В Баку проходит отбор на конкурс красоты Miss & Mister Azerbaijan 2020 (ФОТО)
  • В Баку проходит отбор на конкурс красоты Miss & Mister Azerbaijan 2020 (ФОТО)
  • В Баку проходит отбор на конкурс красоты Miss & Mister Azerbaijan 2020 (ФОТО)
  • В Баку проходит отбор на конкурс красоты Miss & Mister Azerbaijan 2020 (ФОТО)
  • В Баку проходит отбор на конкурс красоты Miss & Mister Azerbaijan 2020 (ФОТО)
  • В Баку проходит отбор на конкурс красоты Miss & Mister Azerbaijan 2020 (ФОТО)
  • В Баку проходит отбор на конкурс красоты Miss & Mister Azerbaijan 2020 (ФОТО)
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