Ее мать – азербайджанка, она живет в Италии, о ней говорит весь мир (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Marie Claire представил материал "20 модных итальянок, о которых говорит весь мир", в который вошла модель с азербайджанским корнями Бьянка Балти. Эти двадцать итальянок – трендсеттеры не только у себя на родине, но и во всем мире.

В статье говорится: "Бьянка Балти входит в триумвират главных моделей-итальянок вместе с Мариякарлой Босконо и Эвой Риккобоно. По легенде, в модельный бизнес Бьянка попала случайно – ее заметили в магазине, где она работала. Официальный старт ее карьере был дан в 2005 году на съемках рекламной кампании для Dolce&Gabbana. Сейчас уже сложно поверить, что на первую фотосессию она пришла с мамой (кстати, азербайджанкой). С тех пор девушка всегда оставалась фавориткой бренда. Она появилась на снимках ювелирной коллекции Dolce&Gabbana в 2011, позировала вместе с Моникой Беллучч в 2012, а также снималась в невероятно чувственном и соблазнительном рекламной ролике парфюма Dolce&Gabbana Light Blue вместе с одним из самых желанных мужчин-моделей современности Дэвидом Ганди. Бьянка Балти родила двух дочерей. Несмотря на небольшой перерыв в модельной карьере, надолго исчезнуть с Олимпа девушке позволить не могли. В 2012 году она украсила рекламную кампанию детской одежды Dolce&Gabbana. Символично, что о второй беременности Балти общественность впервые узнала в марте, на осеннем показе Dolce & Gabbana: она появилась на подиуме с внушительным животом".

Бьянка Балти родилась 19 марта 1984 года в Лоди (Ломбардия, Италия). Отец – итальянец Бруно Балти, предприниматель, мать - Марьям Бикя Марзани является азербайджанкой. В ходе своих интервью она постоянно подчеркивает, что свою красоту унаследовала именно от матери. «Безусловно, это моя мама! Она до сих пор прекрасна. Ей присуща естественная утонченность», - говорит Бьянка.

В списке 20 модных итальянок – фэшн-блогер Кьяра Ферраньи, звезда street-style Элеонора Каризи, ювелир Дельфина Делеттре-Фенди, модницы Карлотта Одди и Вивиана Вольпичелла, певица Эмма Марроне, актриса Розабелла Лауренти Селлерс, аристократки Коко и Бьянка Брандолини Д'Адда, стилист Джованна Батталья, режиссер и эко-активистка Ливия Джуджолли Ферт, писательница Мелисса П. (Панарелло), модели Маддалена Корвалья, Джорджиа Пальмас, Мелисса Сатта, телезвезда Элизабетта Каналис, спортсменка Федерика Пеллегрини, актриса и режиссер Валерия Бруни-Тедески.

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