В Баку прошел кастинг конкурса моделей Top Model Azerbaijan 2020 (ФОТО)
БАКУ /Trend Life/ - В Баку прошел кастинг конкурса моделей Top Model Azerbaijan 2020, сообщил Trend Life руководитель проекта Новруз Исмаил.
Top Model Azerbaijan проводится второй год подряд. В этом году в конкурсе также принимают участие дети. Участники определяются по международным правилам и решением жюри, в состав которого вошли - оперная и эстрадная исполнительница Лятифа Союоз, Best Model of Azerbaijan 2004 Ильгар Алиев, стилист Гусик Симон, фитнесс-тренер Шамс Джавадова, Kids model Султан Гумбатзаде и другие.
Напомним, что победителями Top Model Azerbaijan 2019 являются Нигяр Мамедзаде и Мурад Султан.
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(Автор: Вугар Иманов)
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