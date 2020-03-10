Наскальные рисунки Гобустана в коллекции норвежского дизайнера (ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - Проживающая в Норвегии модельер азербайджанского происхождения Шервин Наджафпур представила свою новую коллекцию в рамках Недели моды в Анталье (Турция) (Antalya Fashion Week-2020), сообщает Trend Life.

Отметим, что Шервин Наджафпур известна использованием в своих работах элементов, связанных с историей и культурой Азербайджана.

На неделе моды она продемонстрировала коллекцию под названием Milli mirasımızın mənşəyi (Land of our origin/ Происхождение национального наследия). В коллекцию вошли 15 нарядов, которые включают в себя цвета Государственного флага Азербайджана и наскальные рисунки Гобустана.

Наджафпур использовала в своей новой коллекции наскальные рисунки Гобустана, основываясь на теории норвежского исследователя и путешественника Тура Хейердала, объединяющей Азербайджан и Норвегию.

Основная задача применения в своих работах национальных мотивов Азербайджана для модельера заключается в ознакомлении мировой общественности с историей и культурой нашей страны.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)