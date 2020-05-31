Известный дизайнер из Казахстана обратился к братскому азербайджанскому народу (ВИДЕО)

БАКУ/Trend Life/ - Известный дизайнер из Казахстана, основатель Aspara Fashion Week Айдархан Калиев в своем видеообращении Trend Life поддержал Азербайджан в борьбе с коронавирусом.

Он поздравил братский азербайджанский народ с Днем Республики, который отмечается 28 мая, и подчеркнул, что казахов и азербайджанцев объединяет общая вера и тюркские корни. Дизайнер отметил, что много лет дружит с известным азербайджанским коллегой Гюльнарой Халиловой.

"В связи с пандемией коронавируса в течение трех месяцев мы находились на карантине и самоизоляции, а с 18 мая началось послабление. Во время карантина я продолжил свое творческое развитие, создав новую коллекцию. Мир после пандемии коронавируса уже не будет таким, как раньше, и поэтому у нас есть возможность переосмыслить все свои взгляды. Желаю всем здоровья, чтобы каждый берег свою семью, полезно проводил время, строил планы на будущее. Желаю братскому азербайджанскому народу мира, благополучия и процветания!", - отметил Айдархан Калиев, обратившись из одного из древнейших городов в Казахстане - Тараз на территории историко-культурного комплекса Шахристан.

Напомним, что азербайджанские дизайнеры приглашаются на пятую Неделю моды Aspara Fashion Week, которая в связи с пандемией коронавируса в этом году пройдет дистанционно в онлайн-режиме с 25 по 27 июня 2020 года на платформе ZOOM. Национальный директор проекта в Азербайджане - доктор философии по искусствоведению, дизайнер Гюльнара Халилова.

Для участия в проекте необходимо связаться, позвонив или написав в WhatsApp по номеру 055 341 01 52 или мессенджер на странице https://www.facebook.com/Gulnare-Xelilova-MODA-EVI-191953230855425/.

Адрес электронной почты: gx.modaevi@mail.ru.

Для участия необходимо предоставить следующие материалы:

Фотосессию коллекции сезона Осень/Зима 2020-2021 для размещения в соцсетях: 5-10 моделей плюс одна с дизайнером, разрешение фотоснимков не менее 4032x3024 пикселей.

Видеопоказ коллекции из 5-10 моделей в произвольной форме (подача креативная на усмотрение дизайнера). Требования к качеству видео: 1080P (1920×1080), формат видео: MP4 (H.264). Съемка должна производиться в горизонтальном положении. Длительность видео не ограничена.

Организатор обрабатывает представленный материал, делает имиджевый пост о дизайнере в соцсетях до мероприятия, трансляцию видеопоказа по расписанию, несколько постов после проведения дистанционного мероприятия. Организаторы данного мероприятия постараются сделать все возможное для получения максимального эффекта от участия.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Гюнель Зейналова)