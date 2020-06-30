Гюльнара Халилова представила "Шелковое достояние" в рамках Aspara Fashion Week (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - Азербайджанский дизайнер Гюльнара Халилова в рамках пятого сезона Aspara Fashion Week представила эксклюзивную коллекцию верхней одежды, созданной из кялагаи, под названием İpək Sərvət ("Шелковое достояние"), сообщает Trend Life.

В связи с пандемией коронавируса четырехдневный Aspara Fashion Week (Казахстан, Тараз) с участием дизайнеров из многих стран прошел в онлайн-режиме. Перед показом было сделано обращение к участникам на английском языке.

"Ранее другие мои коллекции были с успехом представлены на Неделях моды и международных мероприятиях в Турции, России, Китае, Австрии, Румынии, Великобритании, Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане и других странах. Данную коллекцию я также планировала представить на международных подиумах, но, как известно, в связи с пандемией коронавируса отменены все мероприятия. Хотелось бы выразить признательность основателю проекта Aspara Fashion Week, известному дизайнеру из Казахстана Айдархану Калиеву за приглашение. Мероприятие прошло на высоком уровне, и мы увидели множество ярких и интересных коллекций. Желаю коллегам дальнейших творческих успехов. До встречи на международной арене", - отметила руководитель Дома моды и Центра азербайджанской национальной одежды, доктор философии по искусствоведению Гюльнара Халилова.

Напомним, что данная коллекция впервые была представлена в ноябре 2019 года. Проект был реализован совместно с национальным брендом Azerbaijan Kelagayi ("Азербайджанский кялагаи") при поддержке Международного центра мугама. Мероприятие было посвящено пятилетию включения традиционного искусства и символики кялагаи, его изготовления и ношения от Азербайджана в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Верхняя одежда из кялагаи была представлена впервые. В качестве моделей выступили медийные лица и звезды. Кялагаи - азербайджанский национальный женский головной убор. Представляет собой шёлковый платок из некрученых нитей местного изготовления с набивным узором, выполненным традиционным способом резервирования воском.

(Автор: Вугар Иманов)