Определены победители конкурса красоты Miss & Mister Azerbaijan 2020 (ФОТО)
БАКУ /Trend Life/ - Определены победители национального конкурса красоты Miss & Mister Azerbaijan 2020, сообщили Trend Life организаторы проекта. Победители и призеры в различных номинациях были определены в режиме онлайн в связи с пандемией коронавируса.
"Финальный тур прошел дистанционно в соответствии с карантинным режимом в стране. Финалисты предстали перед членами жюри, подключившись к сети из Баку и регионов Азербайджана. Следует отметить, что участники конкурса красоты на протяжении шести месяцев до введения карантинного режима посещали занятия по модельной хореографии, теории модельного дела, психологии и иностранному языку", - говорится в сообщении.
В состав жюри вошли организатор и учредитель конкурса Miss & Mister Azerbaijan 2020, журналист и публицист Анеля Ордуханова, главный координатор, хореограф-постановщик Айла Маис, координатор и хореограф Хидаят Халилов (Mister Super Model 2018), пиар-менеджер конкурса, психолог Сахават Габильоглу. Кроме этого, представитель модельной компании Models Production присоединился к финалу и наблюдал в режиме онлайн за выступлением участников.
Во время трехчасового онлайн-финала жюри оценивало презентацию, навыки "подиумной" походки и личные качества. Затем результаты были отправлены в счетную комиссию и решением жюри определены победители и призеры в различных номинациях.
Miss Azerbaijan 2020 - Бану Шуджаи
I Vice Miss Azerbaijan 2020 - Лейла Мамедова
II Vice Miss Azerbaijan 2020 - Рагима Абдуллаева
III Vice Miss Azerbaijan 2020 - Нигяр Салимли
Miss Baku 2020 - Медина Ахмедова
Miss Supermodel 2020 - Чинара Амирханова
Miss Top Model İnternational 2020 - Шебнем Алиева
Miss Photo model 2020 - Гюнель Умарлы
Miss Grace 2020 - Айсу Нагиева
Miss Charm 2020 - Салатын Асадова
Miss Catwalk 2020 - Умханым Садыгова
Miss Smile 2020 - Наргиз Насирли
Miss Popular 2020 - Умханым Садыгова
Mister Azerbaijan 2020 - Эльчин Дадашов
I Vice Mister Azerbaijan 2020 - Эльшан Гейдаров
II Vice Mister Azerbaijan 2020 - Магсуд Исмаилов
III Vice Mister Azerbaijan 2020 - Озджан Гурбанов
Mister Baku 2020 - Магомед Вализаде
Mister Supermodel 2020 - Сейидага Гусейнли
Mister Photo Model 2020 – Фарид Халилов
Mister Style 2020 - Аслан Асланлы
Mister Sport 2020 - Гашим Шовгатов
Mister Catwalk 2020 - Сархан Зербиев
Mister Smile 2020 - Наиль Гулиев
Mister Popular 2020 - Озджан Гурбанов
Церемония награждения пройдет после снятия карантинного режима. Национальный конкурс красоты Miss & Mister Azerbaijan ежегодно проводится с 1996 года.
(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Ровшан Гусейнов)